Indagati a Gela vertici della ditta Tekra, che gestisce l'igiene urbana a Siracusa

Sono in fase di chiusura le indagini della Procura di Caltanissetta per 10 persone tra cui anche vertici della ditta Tekra che gestisce il servizio di igiene urbana anche nella città di Siracusa. Tra i reati contestati agli indagati turbativa d’asta, frode ed omissioni.

E' bene sottolineare, però, che l'inchiesta è legata al territorio di Gela e non a quello aretuseo.