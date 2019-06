Siracusa, nuovo sito e call center rinnovato per la Siam

Nuovo sito per Siam e rinnovato call center, la società che gestisce il servizio idrico a Siracusa.

Grazie alla nuova formula on line sarà possibile consultare e scaricare i moduli da presentare con tanto di spiegazione dell'operazione da effettuare e la possibilità di inviare tutto direttamente via mail, evitando così la consegna "brevi manu".

Da mercoledì prossimo, 12 giugno, partirà inoltre il nuovo servizio di call center. Per tutti gli utenti, il servizio telefonico di customer care sarà attivo al numero 800 200 905 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dal lunedì al giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30. Gli utenti, attraverso tale servizio, potranno anche chiedere informazioni sul proprio storico dei pagamenti. Resta attivo h24, ma cambia numero, il servizio di segnalazione guasti: coloro i quali vorranno parlare con i nostri tecnici dovranno digitare il numero 800 31 31 30.