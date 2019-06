Siracusa, "Voci. Impronte femminili nella città antica"

Voci di donne per dare corpo a figure femminili dell’antichità come Santippe, Saffo, Artemisia e Santa Lucia. Tutto questo è "Voci. Impronte femminili nella città antica" l’evento organizzato dalla Fondazione Inda in collaborazione con enciclopediadelledonne.it che si terrà domani, lunedì 10 giugno, alle 18, in piazza Minerva nel cento storico di Ortigia.

Le attrici coinvolte negli spettacoli classici al Teatro Greco di Siracusa, da Maddalena Crippa a Laura Marinoni ed Elisabetta Pozzi e tante altre protagoniste della Stagione 2019, ma anche personalità siracusane come il questore Gabriella Ioppolo, Cettina Voza, storica e scrittrice, e poi ancora Simona Arnone, dirigente scolastico e l’archeologa Elena Flavia Castagnino, leggeranno testi tratti dalle “voci” pubblicate su enciclopediadelledonne.it e scritti da Antonia Badini, Sylvie Coyaud, Lia Del Corno, Pietro Maria Liuzzo, Vittoria Longoni, Luciano Luciani, Chiara Mazzotti, Valeria Palumbo, Adriano Petta, Alessia Pizzi, Silvia Romani, Cristina Simonelli.