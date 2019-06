Siracusa, eliminazione barriere architettoniche: in consiglio il 17 giugno

Andrà in discussione in Consiglio comunale nella seduta convocata per il 17 giugno l'ordine del giorno sulla redazione e adozione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche a Siracusa. La richiesta al presidente del consiglio comunale era arrivata da parte del consigliere Sergio Bonafede

"Il Piano - precisa Bonafede - rappresenta la misura di gestione urbanistica per pianificare gli interventi al fine di rendere accessibili gli edifici e gli spazi pubblici aperti, e riguarda sia le barriere fisiche sia quelle senso-percettive. La L. 41/86 riferita agli edifici pubblici, per i Comuni che non si siano dotati di tale Piano entro un anno dalla sua entrata - conclude il consigliere - prevede il Commissariamento da arte della Regione".