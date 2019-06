Francofonte, sequestrata discarica abusiva di inerti

Una discarica abusiva di inerti è stata posta sotto sequestro ieri pomeriggio da parte dei Carabinieri in contrada Sant'Antonio, a Francofonte.

Nell’area privata sono sati trovati materiale ferroso, attrezzi agricoli e apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il proprietario dell’area, un uomo di 70 anni, francofontese, oltre a non essere in possesso di alcuna autorizzazione, aveva stoccato il materiale senza alcuna precauzione per la salute pubblica, ragion per cui è stato denunciato.

Verifiche in corso per accertare la provenienza del materiale rinvenuto, non escludendo che parte di esso possa essere della refurtiva riconducibile a furti avvenuti di recente nelle zone rurali.