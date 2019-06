Mellili, auto si ribalta e prende fuoco: illesi gli occupanti

Incidente stradale autonomo questa mattina sulla Sp 30 per Melilli. Un'auto si è ribaltata e poi ha preso fuoco. I due occupanti sono usciti dal veicolo illesi prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. La chiamata alla sala operativa del Comando provinciale dei pompieri è arrivata all 7,30. L'auto è finita ridotta in cenere.