Siracusa, strutture coperte al solarium in Ortigia: l'assessore Genovesi "Nessuna autorizzazione del Comune"

Quest mattina Siracusa si è svegliata con una novità: nuovo look al solarium che si trova in Ortigia, sul lungomare, dove sono state montate delle coperture. La struttura, montata proprio in quel punto, già in passato aveva destato non poche polemiche, ma adesso il problema sembra essere più ampio, e non legato solo ed esclusivamente ad un fattore estetico. A dirlo è l'assessore Giusy Genovesi, che sui social scrive: "Il paesaggio non si tocca!! Nessun ufficio Comunale ha autorizzato questo scempio, nè mai potrà autorizzarlo! Sia chiaro a tutti!"