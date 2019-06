Siracusa, nasce il “Parco Giochi Corrado Cartia”: mercoledì l'inaugurazione

Sarà denominata “Parco Giochi Corrado Cartia” l'area verde che insiste tra via Basento, via Adige, via Tevere, via Tagliamento, in memoria del giornalista morto nel 2012 all'età di 71 anni. La cerimonia si terrà sul posto mercoledì 12 giugno alle 10,30.

A scoprire la targa, alla presenza dei familiari, sarà il sindaco Francesco Italia.