Asd Siracusa domani a Palermo per la promozione in C

Un solo incontro divide l’Asd Tennis Siracusa dalla serie C. E’ quello che gli aretusei disputeranno domani mattina (si comincia alle 10) a Palermo contro la corazzata Country Club, già battuta all’andata per 3-1. Dopo un anno di purgatorio in D1, obiettivo vicino per gli aretusei, che dovranno sostenere l’ultimo sforzo per staccare il pass per la categoria superiore. Per l’importante appuntamento di domani la squadra siracusana sarà seguita da un buon numero di tifosi, pronti a far festa per un traguardo che sembra dietro l’angolo ma che deve essere comunque inseguito e voluto con tutte le proprie forze dai giocatori in campo. Nelle gare di andate, Farina ha superato Brocato per 5-7, 6-2-6-0, Miceli ha sconfitto La Fiora con doppio 6-2, mentre Brancato ha battuto Brambille rimontando dopo aver perso il primo set senza neanche ottenere un game. Negli altri due reazione d’orgoglio, come dimostra il 6-4, 6-3 e vittoria meritata. Un solo successo per gli ospiti, quello ottenuto nel doppio da Brocato e La Fiora contro Farina e Miceli per 4-6, 7-6, 6-4.

Per quanto riguarda la squadra che partecipa alla serie D3, domani sarà impegnata in uno scontro al vertice contro il Cassibile fuori casa. Asd Tennis Siracusa al gran completo. Tutti disponibili i giocatori di una rosa formata da Salvo Barbagallo, Mirko Castrogiovanni, Antonio Romano, Andrea Buccheri, Carmelo Trovato, Marco Pozzoli e Sebastian Giudice e capitanata da Antonio Cama.