Siracusa, 'Sì' al regolamento sulle alienazioni dei beni dell’Ente

E' stato avviato, ieri, in Consiglio comunale, l'iter per il nuovo “Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare dell’Ente”. A proporre il regolamento, la consigliera Laura Spataro.

Lo strumento disciplina la vendita dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile ed indisponibile del Comune.

Composto da 30 articoli, suddivisi in 4 capi, il provvedimento punta a rendere trasparente e snella la procedura di alienazione di quei beni che, individuati ed inseriti dalla Giunta nel “Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari”, passa poi al Consiglio per l'approvazione finale. Il “Piano” nella sua stesura finale diventa elemento costitutivo degli strumenti finanziari dell’Ente.

Il consiglio si è aggiornato a data da destinarsi.