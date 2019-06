Siracusa, nascondeva in casa una pistola clandestina e cartucce: arrestato

Nascondeva in casa, in Ortigia, una pistola clandestina (pistola a salve modificata in grado di sparare cartucce calibro 7,65 browning) e 25 cartucce calibro 12.

La Polizia di Stato, a seguito di perquisizione domiciliare, lo ha arrestato. Si tratta di Kevin Serreli, 19 anni, siracusano, già noto alle forze di polizia.

Pisola e cartucce sono state sequestrate.