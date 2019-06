Attiva la Noto Card, sconti per turisti e visitatori su musei e concerti

Attiva da questo fine settima la Noto Card, la carta che collegata ad un’applicazione per smartphone e dispositivi mobili, permette a turisti e visitatori di beneficiare di alcuni sconti sui tagliandi di ingresso per visitare musei, mostre e palazzi nobiliari di Noto. Previsti anche sconti sui concerti in programma nel palinsesto di NotoMusica 2019.

L’applicazione è già scaricabile dall’App Store, per i dispositivi che montano sistema operativo iOS, o dal Google Play Store, per i dispositivi che montano sistema operativo Android.

La Noto Card costa 5 euro e al momento è acquistabile sia all’Info Point di corso Vittorio Emanuele 135, sia nelle strutture ricettive più importanti della città.