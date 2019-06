Il futuro è servizi pubblici, la Cisl Siracusa presente alla manifestazione a Roma

"Il futuro è servizi pubblici". Questo il tema della manifestazione a Roma alla quale ha partecipato la Funzione pubblica della Cisl di Ragusa e Siracusa.

Dodici le richieste che i sindacati hanno elaborato ed avanzato al Governo nazionale per la valorizzazione ed il rilancio dei servizi pubblici attraverso i tre capisaldi formati da: contratti, assunzioni e risorse.

Tra le richieste figurano lo sblocco immediato del turn over, il rinnovo di tutti i contratti, la cancellazione delle disparità, garanzie per una contrattazione piena, maggiori risorse per il lavoro, ma anche più formazione ed aggiornamenti professionali. Temi centrali che riguardano il territorio provinciale, come ha sottolineato il segretario generale della Fp Cisl di Ragusa e Siracusa, Daniele Passanisi che ha fatto proprio il messaggio lanciato dalla leader nazionale della Cisl, Annamaria Furlan che ha chiesto al Governo nazionale di garantire più rispetto e contratti dignitosi ai lavoratori del settore.

"Lo sciopero generale riguarda le funzioni dei servizi pubblici sui territori – ha sottolineato Passanisi – basti ricordare i Comuni che in provincia di Siracusa sono prossimi al dissesto, con difficoltà nella stabilizzazione di lavoratori che per anni continuano a prestare servizi e garantire produzione agli Enti ed all’utenza. Un tema fondamentale è lo stato di crisi dei Liberi consorzi, svuotati di ogni prerogativa e su cui non c’è una visione relativa al rilancio ed alle funzioni che queste strutture devono avere".

La manifestazione nazionale di Roma vede i sindacati compatti a sollecitare il rilancio del settore sanitario attraverso politiche concrete, ma anche Inps e Agenzia delle Entrate.