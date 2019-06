Siracusa, vertenza Simply: 11 dipendenti hanno aderito al licenziamento con criterio di volontarietà

Sono 177 in tutta la Sicilia e 11 in provincia di Siracusa i lavoratori dipendenti del Simply del gruppo Auchan che hanno scelto di aderire alla procedura di licenziamento collettivo con criterio di volontarietà . Il 29 aprile scorso il gruppo aveva comunicato la necessità di avviare il licenziamento collettivo per 264 dipendenti nell'Isola.

"Per quanto concerne Simply - dichiara il segretario della Filcams Cgil di Siracusa, Alessandro Vasquez - si deve attendere il tavolo al Mise previsto per il 20 giugno, dove si proverà ad ottenere che venga fatta chiarezza sull’acquisizione da parte del gruppo Arena”.