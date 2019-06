Ferla comune virtuoso, sale la raccolta differenziata: scende la Tari

Si conferma ancora una volta Comune virtuoso quello di Ferla. Il 72,91% dei rifiuti prodotti nei primi 5 mesi del 2019 proviene dalla raccolta differenziata ottiene una percentuale tra le più alte in Sicilia.

Non solo ambiente, ma anche risparmio. Il Comune di Ferla, infatti, ancora nel 2019 mantiene le aliquote della Tari tra le più basse in Sicilia, e la più bassa in provincia di Siracusa.

In termini di numeri, a Ferla la tassa sui rifiuti ammonta a un totale di 90€ a persona contro una media siciliana di 399€ a persona che la supera di ben oltre il triplo.