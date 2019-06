Siracusa, solarium con integrazione sul campo “Franco Bianchino”: Per Buccheri e Costantino "Forzatura ai limiti del regolamento"

Dure parole dei consiglieri Salvatore Costantino Muccio e Andrea Buccheri sull’approvazione della mozione sui solarium con integrazione sul campo “Franco Bianchino”. I due consiglieri parlano di "forzatura ai limiti del regolamento".

"L’integrazione - spiegano i due consiglieri - la si può fare su qualcosa che ha attinenza con la mozione, non certo su un campo di calcio che non c’entra nulla con i solarium. Ad accomunarli è solo una procedura d’urgenza che però non basta a giustificare l’atto. Mi sono chiesto – prosegue Costantino - se questo fosse il contributo che il consiglio comunale doveva “pagare” a Forza Italia per l’approvazione della mozione sui solarium, che prevedeva una variazione di bilancio".

Costantino e Buccheri non sono contrari alla realizzazione dei solarium: "Ben vengano – dice Andrea Buccheri – ma non così. Siamo fuori da queste logiche di vecchia politica che prevedono una sorta di dare e avere. Avremmo votato favorevolmente ad una mozione che avesse previsto solo la realizzazione dei solarium".