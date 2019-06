Siracusa, le istituzioni, la politica e i colleghi si schierano a fianco dell'avv. Francesco Favi

Solidarietà e vicinanza espressa dal sindaco Francesco Italia all'avvocato Francesco favi: “Un grave atto nei confronti di un cittadino e di un professionista impegnato sul fronte della legalità a titolo personale e a nome di tutti gli avvocati siracusani. Colpire una persona così in vista e che non è stata in silenzio su alcune delle vicende giudiziarie più buie avvenute a Siracusa, significa lanciare un messaggio inequivocabile a chi è impegnato sul fronte della legalità e della trasparenza. Sono certo che l'avvocato Favi proseguirà nel suo impegno".

Adu Siracusa, l'associazione difensori d'ufficio si schiera a fianco dell'avvocato Favi: "Questo vile atto, che non colpisce solo l’Avv. Favi, ma tutti gli iscritti all’Ordine di Siracusa, è un inaccettabile attacco alla Toga e come tale va immediatamente isolato. L’avvocato, nella sua figura, costituzionalmente garantita, di difensore dei diritti dei propri assistiti, - conclude - DEVE essere considerato figura inviolabile".

Anche la politica esprime sostegno a Favi: "Ci auguriamo che presto venga fatta piena luce sull’episodio e individuati i responsabili - scrivono in una nota Paolo Cavallaro, Coordinatore cittadino e Giuseppe Napoli, Commissario provinciale di Fratelli d'Italia - ma dobbiamo ancora una volta richiamare l’attenzione sulla sicurezza del nostro territorio. Carenze di risorse umane, di mezzi, di stanziamenti economici, rendono alcune zone della città prive di controllo efficace. Ringraziamo sempre le Forze dell’Ordine per quello che fanno, spesso in condizioni difficili, ma vogliamo fare un accorato appello al Prefetto, agli amministratori e alla politica tutta perché si individuino gli strumenti adeguati per investire nella prevenzione e per garantire ai cittadini tutti maggiore sicurezza".

“Una piena solidarietà, a nome mio personale e dell’intero Consiglio Comunale, ed un forte incoraggiamento ad andare avanti” - dice il presidente, Moena Scala - “L'auspicio- aggiunge Scala- è che le autorità facciano piena luce al più presto su questo ennesimo episodio che, di per se gravissimo, sarebbe ancor più inquietante se collegato al ruolo di Favi come presidente dell’Ordine, e quindi all’intera categoria degli avvocati, impegnati nel prezioso lavoro di difesa dei diritti”.

I deputati nazionali e regionali del Movimento 5 Stelle Filippo Scerra, Paolo Ficara, Pino Pisani, Maria Marzana, Stefano Zito e Giorgio Pasqua esprimono solidarietà nei confronti del presidente dell'Ordine degli avvocati, Francesco Favi e della moglie, anch'essa avvocato, Cristina De Luca: "La speranza è che quanto prima si possa far luce sugli episodi così da far terminare le ombre pesanti che aleggiano sulle città della provincia".