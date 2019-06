Siracusa, in casa cocaina, crack e hashish: arrestato 26enne

Uno strano via vai da un appartamento che ha portato i carabinieri ad indagare. A seguito di perquisizione domiciliare in casa di Giovanni Cacciatore, 26 anni, siracusano, pregiudicato, sono stati rinvenuti oltre duecento grammi di cocaina contenuti in due confezioni in plastica sottovuoto, circa quaranta grammi di droga sintetica tipo Crack e 7 panetti di hashish per un peso complessivo di 700 grammi.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti la droga era destinata alle piazze di spaccio siracusane.

Il giovane è stato arrestato e tradotto al Cavadonna