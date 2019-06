Siracusa, incidente in via Alessandro Specchi: auto sfonda vetrata di una panineria

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi in via Alessandro Specchi, a Siracusa.

Due le auto coinvolte nei pressi della Chiesa di Bosco Minniti. Una delle due, una Fiat Panda, è poi finita contro una panineria, mandando in frantumi la vetrata esterna.

Sul posto i vigili urbani per i rilievi del caso e il 118. Non si sarebbero feriti gravi.