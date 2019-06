Noto, progetto “Comunicazione e Informazione”: premiati gli studenti del Matteo Raeli

Sono 86 gli studenti dell’istituto superiore Matteo Raeli, premiati, questa mattina, in aula consiliare Corrado Passarello di Palazzo Ducezio, nell'ambito del progetto “Comunicazione e Informazione” che permesso ai ragazzi di partecipare agli eventi organizzati in città vestendo i panni da giornalisti.

"Avete raccontato - ha commentato il sindaco Corrado Bonfanti prima della consegna degli attestati di partecipazione - una città con grande fermento culturale. Lo avete fatto con consapevolezza e in maniera spontanea, imparando l’importanza di una comunicazione efficace e veritiera, comprendendo la necessità di saper distinguere le notizie reali dalle bufale".