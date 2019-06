Siracusa, sequestrata una discarica abusiva in zona Isola

E' stata posta sotto sequestro, dalla Polizia provinciale, un'area di 600 mq in zona Isola perchè trasformata in discarica abusiva di rifiuti speciali.

Sul posto, infatti, trovate ingenti quantità di rifiuti speciali provenienti da demolizioni edilizie come: scarti di calcinacci, intonaco, miscugli o scorie di cemento e cartongesso, laterizi forati, mattoni e piastrelle, materiale lapideo, residui di tubi corrugati, vetro e plastica.

I due presunti autori del reato sono stati denunciati perché, a vario titolo, seppur autorizzati ed iscritti “all’albo nazionale dei gestori ambientali”, invece di conferire i rifiuti in discarica autorizzata, dove per ogni singolo conferimento è dovuto al gestore un contributo economico, smaltivano illegalmente, in un’area di proprietà altrui, rifiuti speciali di varia tipologia.