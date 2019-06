Kick Boxing, sul podio le due giovani atlete di Canicattini Bagni e Palazzolo Acreide

Ancora un successo per le atlete di Kick Boxing della Street Academy di Canicattini Bagni e della 3 M Fitness Club di Palazzolo Acreide, allenati dal coach Claudio Vasile.

Dopo gli ori dello scorso Novembre ai Mondiali con la maglia della Nazionale italiana, alle finali nazionali di Coppa Italia e della Maratona Marziale Italiana WTKA, che si sono svolti dal 31 Maggio al 2 Giugno di quest’anno al “RiminiWellness 2019”, la canicattinese Doriana Liotta e la sua collega palazzolese Marika Leone, hanno conquistato ben 4 Ori, 1 Argento e un Bronzo, nelle varie specialità Light contact, Kick light e K 1 light.

Per le due giovani atlete si aprono, per il secondo anno, le porte della Nazionale italiana e dei Mondiali di Ottobre al Carrara Fiere.

A loro e al coach Claudio Vasile le congratulazioni del Sindaco Marilena Miceli, dell’Assessore allo Sport, Pietro Savarino, dell’Amministrazione comunale, del Presidente Paolo Amenta e di tutto il Consiglio comunale.