Siracusa, via ai lavori sui giochi per bambini in Piazza San Giovanni

Avviati i lavori di manutenzione sui giochi per bambini nell'area davanti la chiesa di San Giovanni.

Soddisfazione è stata espressa dai consiglieri Gaetano Favara, Michele Mangiafico e Carlos Torres del gruppo consiliare "Amo Siracusa" che hanno fatto partire la segnalazione

"Stiamo prestando attenzione - dichiarano Favara, Mangiafico e Torres - alle aree servite da giochi per bambini presenti in città. Si tratta di luoghi per la cui manutenzione e per il cui arredo sono previsti in bilancio poco più di diecimila euro, suddivisi tra i capitoli 27280, 16941 e 111290/1. Con queste esigue risorse, sono comunque stati garantiti alcuni interventi qualificanti come il riposizionamento e la tinteggiatura dell'altalena per disabili a San Giovanni, il posizionamento di alcuni giochi per bimbi al Monumento ai Caduti e l'inserimento di nuovi giochi al parco Ozanam. Ma è nostro intendimento, in fase di bilancio di previsione 2019, rimpinguare ulteriormente le risorse a disposizione dell'Amministrazione per consentire un'attività più consona alla volontà di avere una città a misura dei bambini. Dobbiamo tuttavia anche registrare, con amarezza, l'uso improprio che spesso caratterizza questi giochi, come nel caso delle tue altalene per disabili di San Giovanni e di Belvedere, oggetto a volte della presenza di un cospicuo numero di bambini normodotati che ne determinano il danneggiamento. Per questo invitiamo anche ad un utilizzo più rispettoso. Sarà nostra cura, nei prossimi giorni, proseguire con la rilevazione di criticità che possano essere oggetto di interventi migliorativi a beneficio della collettività".