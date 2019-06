Siracusa, Protocollo d'intesa per la formazione del personale del Comune

Siglato questa mattina a Palazzo Vermexio il “Protocollo di Intesa tra il Comune di Siracusa e l’Osservatorio sulle Pubbliche Amministrazioni”. Scopo del Protocollo è quello di avviare attività formative e aggiornamento professionale, senza oneri per il Comune.

Alla firma il Segretario Generale, Danila Costa e per l'Osservatorio, Antonio Maria Ligresti.

L’Osservatorio sulle Pubbliche Amministrazioni, associazione culturale senza scopo di lucro, ha proposto al Comune di Siracusa, la propria collaborazione gratuita per la realizzazione, in sinergia con il Servizio Formazione dell’Ente, di iniziative seminariali inerenti alla trattazione tecnico-normativa delle funzioni istituzionali del Comparto Autonomie Locali, con particolare riferimento ai nuovi profili di responsabilità disciplinare, amministrativa e penale introdotti dalle recenti riforme.

L'Osservatorio metterà a disposizione a titolo gratuito le professionalità e le collaborazioni scientifiche con docenti universitari, specialisti nel settore della Formazione del pubblico impiego e delle libere professioni, per progettare e attuare eventi formativi.