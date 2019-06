Avola, iniziati i lavori al centro polifunzionale dell'ex mercato di via Santa Lucia

Sono iniziati da qualche giorno i lavori di riqualificazione e ristrutturazione del centro polifunzionale dell'area dell'ex mercato di via Santa Lucia, ad Avola. Il progetto, che prevede una spesa 2017 mila euro, è stato approvato con delibera di Giunta municipale ad agosto del 2017. I lavori dovrebbero concludersi a novembre.

Sopralluogo del sindaco di Avola, Luca Cannata, per verificare lo stato di avanzamento: “Questa amministrazione dimostra la propria attenzione anche per la periferia – dice – sono sceso “in campo” per verificare il buon andamento dell'opera che stiamo riqualificando grazie all'ottenimento di fondi comunitari”.