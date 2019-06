Siracusa, utilizzo della tassa di soggiorno sui solarium: il Consiglio comunale dice 'Sì'

Approvata quasi all'unanimità, ieri sera, in Consiglio comunale la mozione a firma di Ferdinando Messina, insieme agli esponenti di centro-destra, mirata all'utilizzo della tassa di soggiorno sui solarium, che comporterà una variazione di bilancio. Questo potrebbe voler dire che con tempi celeri si procederà dunque, come ogni estate, alla installazione dei quattro noti solarium pubblici.

"Un consiglio - ha detto Michele Buonomo- che mi sono permesso di lanciare all'Amministrazione è quello di elaborare per il prossimo futuro, già per tempo e senza più correre il rischio di trovarci a stagione inoltrata, progetti mirati a bandi di gara pubblici per la creazione di mini aree ristoro in prossimità degli stessi solarium pubblici: sempre di libera fruizione. Ai privati aggiudicatari dovrebbero spettare costi di realizzazione che non graverebbero più sulle casse comunali".

Inoltre, Bonomo ha avanzato richiesta all'Amministrazione di intervenire con estrema urgenza sul tratto di Forte Vigliena impedito nei giorni scorsi all'accesso per motivi di sicurezza. "Il cedimento di una parte di ringhiera - queste le parole di Buonomo- ha giustamente indotto la Giunta Comunale a far delimitare il punto della scalinata. Un fatto però, questo, che va affrontato con estrema risolutezza. Siamo appena all'inizio della stagione turistica. Impedire la splendida vista del mare ai visitatori di Ortigia e ai siracusani sarebbe un vero sacrilegio. Ho chiesto pertanto al sindaco di poter intervenire con urgenza anche attingendo dal suo fondo di riserva".