Monito di Draghi all'Italia: "La riduzione del debito sia credibile"

Monito del presidente della Bce, Mario Draghi, all'Italia. "La commissione europea ha concluso che deve ridurre il rapporto debito/Pil e l'Italia produrrà un programma di riduzione di medio termine. Non credo che verrà chiesto un rapido calo, sarà un piano di medio termine che però deve essere credibile": ha detto in risposta a una domanda sul braccio di ferro fra Roma e Bruxelles con l'avvio di una procedura d'infrazione per il debito, spiegando che è questo "quello che tutti si aspettano".