Siracusa, l'autopsia su Francesco Garofalo: "Morto per gravi lesioni politraumatiche"

"Gravi lesioni politraumaumatiche diffuse incompatibili con la vita": questo quanto venuto fuori dall'esame autoptico effettuato oggi pomeriggio sul corpo di Francesco Garofalo, il 41enne, di Floridia, morto ieri mattina nell'incidente stradale sulla strada del cimitero.

Il medico legale, Francesco Coco, ha effettuato tutti i prelievi di routine, compresi quelli per effettuare gli esami tossicologici.

Lo scontro, tra un autocarro e la moto Ducati di Garofalo è stato fatale. Quest'ultima viaggiava poco dietro l'altro mezzo, ed entrambi percorrevano lo stesso senso di marcia, cioè in direzione di Siracusa. Per ragioni che sono ancora al vaglio della Polizia Municipale, la moto è andata a sbattere contro l'autocarro. Il centauro avrebbe battuto prima contro quest'ultimo per poi finire oltre il guardrail.