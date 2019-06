Siracusa, il 20 giugno in prefettura in discussione il Protocollo d'intesa sugli appalti nell'area industriale

Il protocollo d’intesa sugli appalti nell'area industriale sarà l centro del tavolo tecnico che il 20 giugno di riunirà in Prefettura con la partecipazione dei sindacati, di Confindustria e delle grandi aziende.

"Questa- commenta Giovanni Cafeo, Segretario della III Commissione Attività Produttive Ars - è sicuramente una buona notizia. Ritengo sia arrivato il momento di superare le polemiche e lavorare in sinergia per raggiungere insieme gli obiettivi, per questo concordo con la necessità di intervenire a monte per la tutela e la sicurezza dei lavoratori e in questo senso la questione degli appalti è evidentemente strategica”.

Cafeo stigmatizza l’uso ormai diffuso della ricerca del massimo ribasso con offerte in certe situazione evidentemente incongrue e mirate esclusivamente al risparmio da parte delle aziende," risparmi che poi ricadono sui lavoratori – prosegue Cafeo – sia direttamente, con la riduzione del salario, sia indirettamente, con un inaccettabile abbassamento dell’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”.

“Il 20 giugno tutte le parti presenti al tavolo prefettizio - conclude Cafo - dovranno trovare un punto di convergenza".