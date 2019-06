Siracusa, ancora un incendio d'auto in via Francesco Guardi: è allarme

Erano le 19 circa di ieri sera quando in via Francesco Guardi è divampato nuovamente un incendio d'auto. Sul posto i vigili del fuoco. Solo poco meno di un mese fa nella stessa via si è registrato l'incendio doloso dell'auto del giornalista Gaetano Scariolo. Nella zona adesso è allarme e i residenti temono il moltiplicarsi di altri episodi simili.