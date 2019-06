Floridia, rissa tra giovani: 3 arresti e una denuncia

Dovranno rispondere di rissa 4 giovani, 3 dei quali sono stati arrestati e uno denunciato. Si tratta di Christian Forte, 19 anni di Floridia, Michele Guastella, 21 anni e un 19enne incensurato, entrambi di Solarino. Ad essere stato denunciato è un 17enne di Solarino.

La lite è scoppiata tra i 4, due contro due, che si sono aggrediti a vicenda con calci e pugni e persino con l’utilizzo di un bastone di 70 centimetri. Alla base ci sarebbe una relazione sentimentale ormai conclusa fra uno dei 4 e la sorella di un altro dei contendenti. Per tutti contusioni e abrasioni di lieve entità anche grazie all’intervento della pattuglia dell’Arma che ha subito posto fine alla rissa.

Per i 3 arrestati sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.