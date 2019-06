Augusta, sorpreso a cedere dosi di marijuana: arrestato 22enne

E' stato avvistato, dai Carabinieri, mentre in sella alla propria bici, cedeva una dose di marijuana ad un assuntore locale in via Roma a Augusta, avvicinandosi all'auto di quest'ultimo per consegnare la droga e avere il compenso di 5 euro.

Da qui è scattata la perquisizione domiciliare in casa del presunto spacciatore che ha portato al ritrovamento di 65 grammi di sostanza stupefacente. Per tale motivo, è stato arrestato Francesco Bandiera, 22 anni, augustano. Il ragazzo è stato tradotto ai domiciliari.