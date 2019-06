Siracusa, Ztl in Ortigia: entrano in vigore i nuovi orari

Entrano in vigore i nuovi orari e i periodi di applicazione della Ztl in Ortigia, così come vuole la nuova ordinanza emessa ieri dal settore mobilità e trasporti.

Modifica fondamentale i periodi per la zona a traffico limitato: dall'1 aprile al 15 ottobre (invece del 13 novembre) e dal 16 ottobre (invece del 14 novembre) al 31 marzo.

- Nel primo periodo, che abbraccia anche l'estate, fatta eccezione per i residenti e per gli autorizzati, saranno applicati i seguenti orari di chiusura: dalle ore 20 alle 2 del giorno successivo dal lunedì al venerdì e nei prefestivi; dalle 17 del sabato alle 2 della domenica; la domenica e nei festivi dalle 11 alle 2 del lunedì.

- Nell'altro periodo dell'anno gli orari di vigenza della Ztl saranno: il venerdì e nei prefestivi dalle ore 20 a mezzanotte; il sabato dalle 17 a mezzanotte; la domenica e nei festivi dalle 11 a mezzanotte. Dal 16 ottobre al 31 marzo, la Ztl di Ortigia non viene applicata dal lunedì al giovedì compreso.