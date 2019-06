Siracusa, distributori alcolici fuori controllo: anche a minori e oltre la mezzanotte. Sequestri e sanzioni ai titolari

Avrebbero distribuito bevande alcoliche fuori da ogni tipo di regola. Si tratta di 6 distributori automatici in altrettanti esercizi commerciali della città di Siracusa. Uno di questi, in particolare, pare che consentisse l'acquisto di bevande anche ai minori, perchè sfornito del sistema di rilevamento dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. Il distributore è stato sequestrato ed il titolare denunciato. Per gli altri è scattata una sanzione per un totale di 120mila euro perchè consentivano la distribuzione delle bevande alcoliche oltre la mezzanotte, in violazione della norma che vieta la vendita di bevande alcoliche dalle ore 24 alle ore 6 del mattino.

I controlli effettuati da Polizia di Stato, in servizio alla Polizia Amministrativa e sociale della Questura di Siracusa insieme a Personale della Polizia Municipale.