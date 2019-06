Avola, un caso di buona sanità: il paziente scrive al direttore dell’ospedale Di Maria

"Le scrivo spinto da un profondo senso di gratitudine nei confronti di tutto il personale medico, infermieristico e OSS del reparto di Cardiologia dell’ospedale G. Di Maria di Avola". Comincia così la lettera scritta da un paziente ed indirizzata al direttore sanitario dell’ospedale Di Maria di Avola Rosario Di Lorenzo.

“Le scrivo spinto da un profondo senso di gratitudine nei confronti di tutto il personale medico, infermieristico e OSS del reparto di Cardiologia dell’ospedale G. Di Maria di Avola. La mia recente permanenza in ospedale mi ha permesso di apprezzare che nel nostro territorio esiste anche una buona sanità con alti livelli di professionalità e specializzazione condotta da bravi medici impegnati giornalmente con grande umanità, serietà e capacità. Volevo ringraziare il primario dott. Paolo Costa per la serietà e la sapiente direzione della divisione e il dott. Giorgio Sacchetta dell’ospedale di Siracusa per l’alta professionalità nell’eseguire l’intervento di posizionamento degli stent coronarici. Un grazie di cuore va a tutta l’equipe medica e a tutti gli operatori per la particolare bravura, attenzione e dedizione rivolta quotidianamente ai pazienti. A tutti desidero augurare un buon proseguimento di lavoro con la speranza di mantenere sempre alta la vostra eccellente professionalità”.