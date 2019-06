Siracusa, Susak e Pellegrino lasciano l'Ortigia

Sebastian Susak e Damiano Pellegrino lasciano l'Ortigia dopo la risoluzione del rapporto con la società biancoverde.

Susak lascia l'Ortigia per provare a trovare più spazio in una nuova squadra e contemporaneamente per avvicinarsi a casa, mentre Pellegrino lascia Siracusa per motivi di studio, in quanto dovrà partire per alcuni mesi per partecipare a un progetto Erasmus.

A due atleti i ringraziamenti della società e i migliori auguri per la loro carriera sportiva e per la loro vita personale.