Siracusa, i pupari Vaccaro-Mauceri ospiti dell’ambasciata italiana a Parigi

I pupi di Siracusa protagonisti a Parigi. Alfredo e Daniel Mauceri sono stati ospiti dell’ambasciata italiana in un evento organizzato per celebrare la festa della Repubblica italiana. Insieme con altri artisti italiani, sono stati infatti invitati in rappresentanza della Sicilia e della sua tradizione più conosciuta, quella dei pupi.

Oltre 1.500 gli ospiti di varie nazionalità che hanno assistito a una performance della compagnia dei pupari Vaccaro-Mauceri di Siracusa tratta dall’Orlando innamorato.

"E’ stata una grande emozione, oltre che un privilegio - dice Alfredo Mauceri - rappresentare la cultura italiana in un evento così prestigioso, quest’anno dedicato a Leonardo da Vinci nel cinquecentesimo anniversario della sua morte".