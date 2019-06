Nel Palermitano, 9 arresti per associazione e spaccio

Operazione antimafia della Polizia di Stato a Carini in provincia di Palermo. Gli investigatori della Squadra Mobile, in esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip presso il Tribunale di Palermo, hanno arrestato nove persone accusate, a vario titolo, dei reati di associazione mafiosa e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno permesso inoltre di evidenziare come gli esponenti della famiglia mafiosa di Carini controllassero in modo capillare il territorio, sottoponendo ad estorsione gli operatori economici della zona. Questi ultimi, prima di intraprendere qualsiasi attività, dovevano, inoltre, ottenere una sorta di "autorizzazione" preventiva da parte della famiglia.