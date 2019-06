Fondo di solidarietà per il motopesca siracusano Zaira e per l'acquacoltura Acqua Azzurra di Pachino

Istituito il Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell’acquacoltura con un disegno di legge ”Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione dell’economia del mare. Disciplina della Pesca Mediterranea in Sicilia” presentato dal Governo Regionale al Parlamento Siciliano e approvato all’unanimità oggi pomeriggio.

Esprime soddisfazione l'assessore regionale al ramo, Edy Bandiera: “Potremo risarcire la famiglia Sapienza, l’azienda di acquacoltura Acqua Azzurra di Pachino e le altre imbarcazioni siciliane, affondate o gravemente danneggiate dal maltempo. Il fondo - aggiunge - è destinato ai familiari delle imprese di pesca e alle aziende di acquacoltura, colpite da naufragi e danni, legati al maltempo e alle avversità meteo marine. Viene stanziato un milione e cinquecentomila euro per le imprese di pesca e acquacoltura affondate o gravemente danneggiate, consentendogli di potere ripartire dopo accadimenti che, di fatto, hanno ostacolato ogni attività ed opportunità”.

“La pesca - dichiara la componente della Commissione Attività produttive, Rossana Cannata - è un settore trainante in Sicilia e, dopo 18 anni di silenzio normativo, abbiamo finalmente un testo, di cui ho seguito l’iter in terza Commissione, che tutelerà e valorizzerà l’identità e la specificità della pesca mediterranea, promuovendo le attività legate all’economia del mare. Un sistema di norme chiaro - conclude la Componente della commissione Ue - per salvaguardare i nostri pescatori, i nostri apprezzatissimi prodotti ittici, per preservare il patrimonio culturale dei borghi marinari, delle tonnare fisse, modernizzare e innovare le imprese ittiche, consentendo lo sviluppo delle infrastrutture di filiera”.