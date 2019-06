Siracusa, Festa dei Carabinieri: bilancio dell'attività "Meno furti, rapine e attentati incendiari"

E' stata celebrata oggi pomeriggio in Piazza Duomo a Siracusa, il 205° annuale della Festa ei Carabinieri. E come ogni anno, la celebrazione è anche momento di bilanci dell'attività svolta: Negli ultimi 12 mesi si è registrata una diminuzione dei delitti in generale, passati da 10.072 a 9.940 (-1,3%), a fronte di un incremento dei reati scoperti da 2.840 a 3.016 (+6,2%): in particolare si sono registrati un decremento delle rapine da 78 a 63 (-19,2%), dei furti da 4.939 a 4.503 (-8,8 %) e degli attentati incendiari, da 155 a 106 (-31,6%).

Sono state 3.200 le denunce a piede libero per reati vari, mentre gli arresti complessivamente eseguiti sono stati 654, di cui 493 in flagranza e 161 su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

360 sono state le contravvenzioni penali accertate, con conseguenti 67 arresti e 315 denunce in stato di libertà.

Il contrasto ai reati in materia di violenza di genere, con particolare riguardo ai maltrattamenti in famiglia ed agli atti persecutori (stalking), ha visto il deferimento in stato di libertà e di arresto di oltre 50 persone.

L’attività antidroga, che ha registrato un incremento del 600% circa, ha prodotto il sequestro di complessivi 356 chili di stupefacenti di vario genere, del valore pari a 2 milioni di euro circa, consentendo, oltre a numerosi arresti, anche l’individuazione di 359 soggetti dediti all’assunzione di droghe, per lo più giovani.

Per quanto concerne i servizi in materia di circolazione stradale, 4.510 sono stati i verbali al Codice della Strada redatti a carico di indisciplinati utenti della strada, con sanzioni amministrative pari a circa 2.079.000 di euro.

Per quanto concerne l’attività di N.I.L., T.P.C., Carabinieri per la Marina Militare e l’Aeronautica Militare si registrano 181 denunce in stato di libertà e 159 sanzioni amministrative per un valore pari ad oltre 434.000 euro con particolare riguardo al contrasto degli illeciti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e caporalato.

Illustrando i risultati conseguiti il Colonnello Tamborrino ha rimarcato che dietro agli stessi c’è l'attività di ogni singolo Carabiniere della provincia, sottolineando che "sono essi che, intraprendendo il quotidiano servizio interno o esterno, affrontano, con senso di responsabilità unito all’elevato spirito di servizio che caratterizza i Carabinieri, le più disparate situazioni, facendo fronte anche ad eventuali pericoli ed ai più diversi problemi dei cittadini, nei confronti dei quali l’Arma aretusea, in piena aderenza alle direttive del Comando Generale, ha dispiegato anche un’azione di prossimità ed informazione, in particolare a favore di anziani e giovanissimi".

L'ELENCO DEI MILITARI CHE HANNO RICEVUTO I RICONOSCIMENTI:

ENCOMIO SOLENNE

del Signor Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri

concesso al Mar. Ca. Corrado LUPO e App. (ora App. Sc.) Raffaele PERROTTI, rispettivamente C.te e addetto alla Stazione Carabinieri di Cassibile (SR), con la seguente motivazione:

“CON FERMA DETERMINAZIONE, GENEROSO ALTRUISMO ED ECCEZIONALE SENSO DI ABNEGAZIONE, NON ESITAVANO A INTRODURSI IN UN’ABITAZIONE OVE SI ERA SVILUPPATO UN INCENDIO, RIUSCENDO, NONOSTANTE IL DENSO FUMO, A RAGGIUNGERE E TRARRE IN SALVO UN’ANZIANA, ORMAI PRIVA DI SENSI. CHIARO ESEMPIO DI ELETTE VIRTÙ CIVICHE ED ALTISSIMO SENSO DEL DOVERE”.

Cassibile (SR), 19 luglio 2017.

ENCOMIO SOLENNE

del Signor Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”

concesso all’App. Emilio GOZZO, addetto alla Stazione Carabinieri di Solarino (SR), con la seguente motivazione:

“ADDETTO AL NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE DI COMPAGNIA DISTACCATA IN TERRITORIO AD ELEVATO INDICE DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, EVIDENZIANDO ECCEZIONALE INTUITO INVESTIGATIVO, SPICCATA PROFESSIONALITÀ ED ESEMPLARE SENSO DEL DOVERE, FORNIVA DETERMINANTE CONTRIBUTO A COMPLESSA E PROLUNGATA ATTIVITÀ D’INDAGINE CHE CONSENTIVA DI DISARTICOLARE UN’AGGUERRITA CONSORTERIA DI ‘NDRANGHETA DEDITA AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI CON L’AGGRAVANTE DELLE FINALITÀ MAFIOSE. L’OPERAZIONE SI CONCLUDEVA CON L’ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO NEI CONFRONTI DI 47 PERSONE, CONTRIBUENDO COSÌ AD ESALTARE L’IMMAGINE DELL’ISTITUZIONE”.

Lamezia Terme (CZ), 27/05/2013 – 06/05/2015.

ENCOMIO SEMPLICE

del Signor Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”

concesso al Ten. Col. Giovanni PALATINI, Magg. Luigi DE BARI, Cap. Vincenzo ALFANO, Lgt. C.S. (ora in congedo) Salvatore PALAZZOLO, Lgt C.S. Carmine RUGGIERO, Mar. Magg. Antonio CAPPUCCIO, Brig. Ca. Q.S. Emanuele FARANDA, Brig. Ca. Salvatore LATINA, Brig. Ca. Santo QUATTROPANI, Brig. Giovanni SIMEONE, V. Brig. Antonio LOTTA, App. Sc. Gaetano LI NOCE, rispettivamente Comandante del Reparto Operativo, già Comandante del Nucleo Investigativo, attuale Comandante del Nucleo Investigativo ed addetti al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa, con la seguente motivazione:

“COMANDANTE DI REPARTO OPERATIVO, COMANDANTI E ADDETTI A NUCLEO INVESTIGATIVO DI COMANDO PROVINCIALE IN TERRITORIO AD ELEVATO INDICE DI CRIMINALITA’, EVIDENZIANDO QUALIFICATA PROFESSIONALITA’, ALTO SENSO DEL DOVERE E NON COMUNE ABNEGAZIONE, FORNIVANO DETERMINANTE CONTRIBUTO AD ARTICOLATE E COMPLESSE INCHIESTE NEI CONFRONTI DI UN SODALIZIO CRIMINALE DEDITO AL TRAFFICO DI SOSTENZE STUPEFACENTI CON L’AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO. L’OPERAZIONE SI CONCLUDEVA CON L’ESECUZIONE DI UN PROVEVDIMENTO CAUTELARE A CARICO DI 22 PERSONE, L’ARRESTO INDAGINI DURANTE DI ALTRE 14 E IL SEQUESTRO DI UN INGENTE QUANTITATIVO DI DROGA”.

Siracusa, gennaio 2015 – febbraio 2018.

ENCOMIO SEMPLICE

del Signor Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”

concesso al Car. “S” Gaetano RENNA, addetto alla Stazione Carabinieri di Francofonte (SR), con la seguente motivazione:.

“ADDETTO A STAZIONE DISTACCATA IN TERRITORIO AD ALTO INDICE DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA, EVIDENZIANDO ELEVATA PROFESSIONALITA’, NON COMUNE ABNEGAZIONE E SPICCATO INTUITO INVESTIGATIVO, FORNIVA DETERMINANTE CONTRIBUTO AD ARTICOLATA INDAGINE NEI CONFRONTI DI UN SODALIZIO CRIMINALE DEDITO ALLA COMMISSIONE DI REATI CONTRO IL PATRIMONIO. L’OPERAZIONE SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO COMPLESSIVO DI 20 PERSONE E IL RECUPERO DI 38 AUTOVEICOLI TRAFUGATI, RESTITUITI AI LEGITTIMI PROPRIETARI ”.

Province di Catanzaro e territorio regionale, ottobre 2015 – giugno 2016

ENCOMIO SEMPLICE

del Signor Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”

concesso al Mar. Magg. Sebastiano PAPPALARDO, Mar. Magg. Filippo LOMBARDO, Mar. Ord. Giuseppe Andrea GRASSO, Mar. Ord. Rosario MACAUDA, Brig. Ca. (in congedo) Michele PELUSO, V. Brig. Massimo MANCUSO, App. Sc. Q.S. Agostino ADELIZZI, App. Sc. Q.S. Pietro CANNATA, App. Sc. Q.S. Giuseppe TONO, addetti al Nucleo Operativo e Radiomobile di Noto (SR), Comandante ed addetti alla Stazione Carabinieri di Canicattini Bagni (SR), con la seguente motivazione:

“ADDETTI A NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE DI COMPAGNIA E STAZIONE OPERANTI IN TERRITORIO PARTICOLARMENTE SENSIBILE SOTTO IL PROFILO DELLA SICUREZZA PUBBLICA, EVIDENZIANDO ELEVATA PROFESSIONALITA’, RADICATO SENSO DEL DOVERE E ATTITUDINE ALLE INVESTIGAZIONI, FORNIVANO DETERMINANTE CONTRIBUTO AD UNA RAPIDA INDAGINE CHE PERMETTEVA DI RINVENIRE, OCCULTATO IN UN POZZO ARTESIANO, IL CADAVERE DI UNA GIOVANE DONNA SCOMPARSA, IDENTIFICANDO L’AUTORE DELL’EFFERATO FEMMINICIDIO CHE TRAEVANO IN ARRESTO SU MANDATO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA”

Canicattini Bagni (SR), 17-18 marzo 2018.

LETTERA DI COMPIACIMENTO

del Signor Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”

nei confronti del Mar. Ord. Domenico Luca CANTORE ed App. Sc. (ora V. Brig.) Sebastiano BUSCA, addetti alla Stazione Carabinieri di Priolo Gargallo (SR), con la seguente motivazione:

“ADDETTI A STAZIONE DISTACCATA EVIDENZIAVANO ELEVATA PROFESSIONALITÀ, PARTICOLARE ACUME INVESTIGATIVO E DEDIZIONE AL SERVIZIO IN OCCASIONE DELL’ARRESTO DI RILEVANTE NUMERO DI SOGGETTI RESPONSABILI DI REATI CONTRO LA PERSONA, IL PATRIMONIO E IN MATERIA DI STUPEFACENTI, CONDUCENDO COSÌ IL REPARTO AL CONSEGUIMENTO DI LUSINGHIERI RISULTATI OPERATIVI”.

Priolo Gargallo (SR), Aprile 2016 – Settembre 2017

LETTERA DI VIVISSIMO APPREZZAMENTO

del Signor Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”

nei confronti dell’App. Sc. Q.S. Sebastiano MÒLLICA, addetto alla Stazione Carabinieri di Lentini (SR), addetto alla Stazione Carabinieri di Lentini (SR).

“ADDETTO A STAZIONE DISTACCATA EVIDENZIAVA QUALIFICATA PROFESSIONALITÀ, SPIRITO DI SERVIZIO E SOLIDARIETÀ UMANA NEL PARTECIPARE AD INDAGINE, VOLTA A DISARTICOLARE UN’ASSOCIAZIONE FINALIZZATA ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI CHE CONSENTIVA DI ASSICURARE ALLA GIUSTIZIA 19 PERSONE, SEQUESTRARE DIVERSE ARMI CON IL RELATIVO MUNIZIONAMENTO E CONSISTENTI QUANTITATIVI DI SOSTANZE STUPEFACENTI, NONCHÉ ILLECITI PROVENTI”.