Non solo calcio: dalla politica agli sport virtuali, ecco su cosa è possibile scommettere oggi

Oggi gli italiani sarebbero capaci di scommettere su tutto, e in effetti è esattamente ciò che accade. Basta prendere come esempio tutte le opportunità date da portali di scommesse online come William Hill, visto che sul sito del bookmaker inglese si trova di tutto. Dalle freccette fino ad arrivare alla politica, passando anche per gli sport virtuali, non esiste un solo settore in grado di sfuggire all’ondata scommettitrice degli italiani. Ecco dunque alcune delle alternative più curiose presenti in questo ricco mondo.

/>



Scommettere sulle freccette



Chi l’ha detto che le freccette rappresentano solo un semplice sport da bar? Non azzardatevi a dirlo ai tanti professionisti che hanno deciso di dedicare la propria vita a questa attività. E non ditelo nemmeno agli scommettitori che, giorno dopo giorno, decidono di piazzare le proprie scommesse su questo o su quel favorito. Anche se in Italia le freccette non godono ancora di grande attenzione a livello professionistico, in paesi come il Regno Unito si tratta di uno sport quasi di culto. Ebbene, grazie ad alcuni siti di scommesse, è possibile fare le proprie puntate anche sulle freccette.





Scommettere sulla politica



In Paesi come il Regno Unito sono ufficialmente aperte le scommesse anche sul mondo della politica. Si parla ad esempio dell’opportunità di puntare su chi sarà il prossimo ministro inglese, dopo le recenti dimissioni di Theresa May, che lascerà l’incarico il 7 giugno. Sui siti di settore, già oggi si trovano liste molto nutrite di possibili candidati vittoriosi, con le relative quotazioni, proprio come avviene per le canoniche scommesse sportive. Infine, si può scommettere anche sulla politica made in USA, ad esempio puntando su Donald Trump come vincitore delle prossime elezioni presidenziali (2020).



Scommettere sugli e-sports



Se si suda e si compete per un trofeo, contro uno o più avversari, si parla di sport. Anche se, alla fine, si gioca restando seduti in poltrona. In questo caso si parla degli e-sports, le competizioni sportive digitali diventate un autentico fenomeno di massa, negli ultimi tempi. Come funzionano gli sport elettronici? I migliori team del mondo si danno battaglia in questo o quel videogame, e gli spettatori possono ovviamente scommettere sui propri favoriti. Giusto per fare un esempio, al momento è possibile puntare su varie competizioni di League of Legends e su quelle di DOTA 2.



Scommettere sul calcio gaelico



Il calcio gaelico è uno sport praticato di fatto solamente in Irlanda, e che condivide molte delle sue regole con il classico rugby. È un’attività sportiva molto affascinante, rude e adorata da tutti coloro che amano l’Irlanda e le usanze di questo paese. Siccome in Italia si trovano parecchie persone che corrispondono a questo identikit, ecco che le scommesse sul calcio gaelico diventano un’opzione da tenere a mente.



Dalla politica alle freccette, passando per gli sport elettronici e per il calcio gaelico: come visto, oggi tutti noi possiamo dare una rinfrescata alle nostre abitudini di gioco e puntare su settori davvero particolari.