Mitigazione rischio idrogeologico, il progetto del Comune di Siracusa escluso dai fondi regionali

E' stato dichiarato "irricevibile" il progetto del Comune di Siracusa presentato alla Regione siciliana per la mitigazione del rischio idrogeologico e progetto preliminare del collegamento a mare del canale di gronda del Villaggio Miano, secondo le disposizioni del piano di riduzione del rischio idrogeologico dell'area denominata Pantanelli, ex OPCM ., per un finanziamento di 6.247.861,80 euro. Il motivo dell'esclusione è da ricondurre nella “mancata apposizione della firma digitale su alcuni documenti contenuti nel supporto informatico".

"Stentiamo a credere che la città di Siracusa abbia potuto subire un’esclusione così pesante, un vero e proprio colpo di grazia per quanti speravano nella risoluzione dei gravissimi problemi di inondazioni nella parte alta della città. Chiediamo pertanto al Sindaco di volerci ragguagliare, confidando che nel frattempo si sia immediatamente provveduto a risolvere positivamente la situazione, per il bene di Siracusa, che viene prima di tutto! - dichiara Ezechia Paolo Reale, capogruppo di Progetto Siracusa - Con la speranza che alla fine resti soltanto traccia di un episodio che, in ogni caso, confermerebbe la superficialità e la scarsa attenzione con cui vengono purtroppo seguite dalla nostra Amministrazione richieste di importanza vitale per la nostra comunità cittadina".