Noto, inaugurata la prima Bottega Solidale: sarà gestita dalla Caritas

E' stata inaugurata, ieri mattina, in via Domenico Cirillo, a Noto, la prima Bottega Solidale della Diocesi di Noto, che sarà gestita dalla Caritas diocesana. Le famiglie bisognose potranno poter portare a casa beni di prima necessità attraverso una sorta di “social card” che funzionerà a punti e sostituirà i pacchi spesa previsti in passato.

"E’ un ulteriore passo in avanti - spiega il sindaco Corrado Bonfanti - nel rispetto della dignità delle famiglie bisognose della nostra città e nel continuo di quel Patto Sociale che abbiamo firmato assieme alla Diocesi di Noto. Ringrazio i volontari che con il loro impegno ne assicureranno la continuità delle attività. I patti si rispettano e con la prima Bottega Solidale della Diocesi e della Sicilia orientale, penso di continuare un percorso che non potrà che portare benefici a tutti, specie alle fasce più deboli della mia comunità. Se al Patto Sociale aggiungiamo la già collaudata collaborazione con l’Auser di Noto per i servizi agli anziani ed ai malati oncologici della città, non posso che essere felicissimo".