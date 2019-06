Siracusa, in arrivo il marchio Dop per la patata novella

Dopo l’IGP per il limone di Siracusa, il marchio di riconoscimento qualità è in arrivo anche per la patata novella. Si è infatti appena concluso il lungo iter procedurale, previsto dai regolamenti comunitari, che permetterà alla patata novella di Siracusa di concorrere per l’ambito riconoscimento. A darne notizia è l’Assessore regionale per l’Agricoltura, Edy Bandiera, che sabato 15 giugno alle ore 10, presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Siracusa, consegnerà ufficialmente all’Associazione per la tutela della patata novella, tutta la documentazione completa per avanzare richiesta, al Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo, del riconoscimento della denominazione di origine protetta DOP.

“Il traguardo raggiunto oggi, non è per noi un punto d’arrivo, bensì di partenza – afferma l’Assessore Bandiera – L’Assessorato proseguirà infatti l’ azione di coaching e supporto ai produttori affinchè, attorno al marchio di riconoscimento ottenuto, possa svilupparsi una solida aggregazione con lo scopo di realizzare azioni di marketing e promozione commerciale che determino il consolidamento del prodotto sul mercato e il giusto innalzamento del valore della produzione”.