Siracusa, legalità e lotta alla mafia: venerdì il convegno a palazzo Vermexio

“La legalità comincia con la conoscenza. In memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” è il titolo di un evento, su un'idea dell'attivista civica Fanny Dipietro, organizzato dal Comune in collaborazione con la rivista Antimafia Duemila e con l'associazione “Themis e Metis”.

L'appuntamento è per venerdì prossimo (7 giugno), alle 10, nel salone “Paolo Borsellino” di palazzo Vermexio. Ai lavori, moderati dalla presidente di Themis e Metis Francesca Scoleri, interveranno: Fabrizio Ardita, componente del Csm; Fabio Scavone, procuratore capo facente funzioni di Siracusa; Fabio Granata, assessore comunale alla Cultura; Aaron Pettinari, giornalista di Antimafia Duemila. Sono previste anche due testimonianze: quella dell'ex dirigente della squadra mobile di Siracusa, Angelo Migliore; e di Gaetano Scariolo, cronista di nera e giudiziaria del Giornale di Sicilia e collaboratore dell'Agi, al quale recentemente, come atto intimidatorio, è stata incendiata l'automobile.