Avola, bagni per le spiagge: pubblicato il bando per la gestione

Bagni pubblici in spiagge pubbliche, in sostituzione dei vecchi bagni chimici. Questa la proposta dell'Amministrazione comunale che adesso però pensa al mantenimento e alla pulizia constante per rendere il servizio efficiente.

Per tale motivo, è pronta, quindi, la pubblicazione del bando per la concessione degli stessi servizi igienici sulle spiagge pubbliche di Avola. Si tratta di 3 prefabbricati che saranno installati nei parcheggi Tremoli e Morante e in piazza Cutuli.

L'ufficio tecnico valuterà le offerte pervenute anche in base alla periodicità di pulizia dei servizi e disinfezione dei locali e al canone da versare al Comune fino a 31 ottobre. Le offerte dovranno pervenire entro il 15 giugno con successiva apertura delle buste.