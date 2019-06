Nel Siracusano, operazione By Catch: controlli sulla filiera della pesca, sequestri, sanzioni e una denuncia

Una maxi operazione sulla filiera della pesca, denominata By Catch, si è conclusa nei giorni scorsi, ed è stata effettuata dai Comandi territoriali del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera.

I territori particolarmente interessati sono stati Augusta e Lentini.

Il bilancio delle operazioni è di 4 sequestri, per un ammontare di circa 65 chili di prodotto ittico, per mancanza di tracciabilità e dell'etichettatura, 1 rete da pesca sequestrata, attrezzatura utilizzata per la pesca subacquea, compreso un “motorino”, contestate 5 sanzioni amministrative, per un ammontare complessivo di circa 12mila euro e un denuncia penale per resistenza a Pubblico Ufficiale.