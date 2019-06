Siracusa, al via la campagna di sensibilizzazione sul fermo biologico dei ricci di mare

Promuovere il rispetto del ciclo biologico degli echinodermi. Questo l'obiettivo della campagna di sensibilizzazione sul fermo biologico dei ricci di mare dal titolo "Non è un capRICCIO", lanciata in questi giorni dall’Area Marina Protetta Plemmirio insieme ad alcune associazioni ambientaliste.

Il fermo biologico, si ricorda, è partito il primo maggio, si concluderà il 30 giugno.

La decisione di promuovere una vera e propria campagna di sensibilizzazione sul tema, con l’ausilio di manifesti e adesivi, in italiano e inglese, è partita nei mesi scorsi dalla sede del Consorzio Plemmirio dove si è riunito il tavolo di concertazione della Consulta delle associazioni ambientaliste presieduto da Patrizia Maiorca, e in cui sono state stabilite le linee guida dell’iniziativa.

Ad aderire sono state le sezioni locali di: Natura Sicula, Legambiente, Sea Shepherd, Slow Food, Marevivo, Nuova Acropoli e il Cai.