Siracusa, Cristina Donadio e Massimo Milani le madrine del Pride 2019. VIDEO

Sono Cristina Donadio e Massimo Milani le madrine del Siracusa Pride 2019. La Donadio, attrice italiana da sempre impegnata nel sociale, conosciuta da tutti come Annalisa Magliocca, detta Scianel nella grande serie di successo Gomorra porterà a Siracusa ed al Pride il suo importante messaggio contro la mafia e qualsiasi tipo di violenza di genere.

"Il 22 giugno sarò con voi alle ore 18 presso il Foro Siracusano – dice la Donadio nel video promo del Siracusa Pride – per la libertà, l’orgoglio e la resistenza per combattere contro ogni tipo di mafia".

Più ironico ma di grande effetto, invece, il messaggio di Massimo Milani esponente nazionale e pilastro del movimento LGBT, cofondatore di Arcigay nel 1980, che in segno di libertà, ha concluso il suo video promo, cantando “Bella Ciao”. "22 giugno, orgoglio, antifascismo e resistenza per il Siracusa Pride – dice Milani – nel ricordo dei 50 anni dai Moti di Stonewall".

Soddisfazione è stata espressa dal presidente di Arcigay Siracusa, Armando Caravini