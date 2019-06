Nell'Agrigentino, fuga d'amore con 13enne: fermato 27enne del Mali

Sarebbe fuggita da casa per una fuga romantica una 13enne catanese con un ventisettenne del Mali, fermato dai carabinieri a Raffadali.

La Procura ipotizza il reato di atti sessuali con minore. Per l'età della ragazzina non è rilevante il suo consenso. La decisione è stata adottata dopo che la ragazza è stata sentita alla presenza di una psicologa. La minorenne e l'uomo si erano conosciuti su un social network e avevano deciso di 'fuggire' insieme e di trasferirsi nel paese dell'Agrigentino dove vive lui. La scomparsa era stata denunciata dai genitori